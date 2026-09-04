L’Udinese sfrutterà la sosta per le nazionali di fine settembre per prendere parte a un appuntamento speciale, lontano dai riflettori della Serie A ma dal grande valore umano e solidale. I bianconeri voleranno infatti in Polonia per affrontare il Pogon Szczecin in un’amichevole organizzata per sostenere Robert Dymkowski.

La gara si disputerà sabato 26 settembre alle ore 17.30 al Florian Kryger Municipal Stadium di Stettino.

Una partita per Robert Dymkowski

Il match è stato organizzato dal Pogon Szczecin per supportare Robert Dymkowski, ex giocatore e allenatore del club polacco, al quale nel 2023 è stata diagnosticata la SLA.

L’iniziativa è stata lanciata con lo slogan “Tutto il Pogon gioca per Dymka” e avrà un obiettivo preciso: la maggior parte degli incassi della partita verrà destinata a sostenere le cure dell’ex calciatore.

L’Udinese ha deciso di aderire a questa importante iniziativa, dando il proprio contributo a una causa che coinvolge profondamente l’intera realtà del Pogon.

Il legame speciale tra Runjaic e il Pogon Szczecin

Alla base della possibilità di organizzare questo incontro c’è anche lo stretto rapporto tra il Pogon Szczecin e Kosta Runjaic. L’attuale allenatore bianconero ha guidato il club polacco dal 2017 al 2022, lasciando un ottimo ricordo e contribuendo in maniera importante alla crescita della squadra.

Il Pogon milita oggi nell'Ekstraklasa, il massimo campionato polacco, e nelle ultime stagioni si è stabilmente inserito nella parte alta della classifica, riuscendo anche a qualificarsi per tre volte alla Conference League.

Proprio Runjaic è stato uno degli artefici dell’inizio di questo percorso e ha avuto un ruolo significativo nel rendere possibile l’organizzazione dell’amichevole benefica tra le due squadre.

Udinese in campo per una nobile causa

La trasferta polacca rappresenterà dunque un momento particolare per l’Udinese. Da una parte ci sarà la possibilità di mantenere il ritmo partita durante la pausa del campionato, dall’altra l’occasione di sostenere concretamente Robert Dymkowski e la sua battaglia contro la SLA.

Un appuntamento dal forte valore simbolico e umano, che vedrà i bianconeri scendere in campo al fianco del Pogon Szczecin per una causa che va ben oltre il risultato sportivo.