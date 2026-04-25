Mario Gila potrebbe alzare definitivamente bandiera bianca? Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista della prossima sfida
L'Udinese si avvicina sempre di più al prossimo incontro di campionato. Una sfida decisamente importante per poter capire quali saranno i prossimi passi della squadra di Udine. Non dimentichiamo che l'obiettivo non è solo la parte sinistra della classifica ma anche i cinquanta punti che mancano da più di un decennio. Nel frattempo si sta anche cercando di capire se ci sarà uno dei calciatori più interessanti della società biancoceleste. Un vero e proprio protagonista del calcio italiano, stiamo parlando di Mario Gila. Il difensore è ancora in estremo dubbio e probabilmente alzerà bandiera bianca per preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno con i neroazzurri in finale di Coppa Italia. Passiamo al comunicato ufficiale della società di Roma.
Le condizioni di Mario Gila
La squadra biancoceleste (nel corso di queste ore) ha confermato il trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia, niente di grave per lo spagnolo e di conseguenza la decisione finale spetta a mister Maurizio Sarri per il match con l'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. C'è un calciatore che oramai è sicuro di restare in bianconero. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sul futuro di Zaniolo <<<
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