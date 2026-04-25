L'Udinese si avvicina sempre di più al prossimo incontro di campionato. Una sfida decisamente importante per poter capire quali saranno i prossimi passi della squadra di Udine. Non dimentichiamo che l'obiettivo non è solo la parte sinistra della classifica ma anche i cinquanta punti che mancano da più di un decennio. Nel frattempo si sta anche cercando di capire se ci sarà uno dei calciatori più interessanti della società biancoceleste. Un vero e proprio protagonista del calcio italiano, stiamo parlando di Mario Gila. Il difensore è ancora in estremo dubbio e probabilmente alzerà bandiera bianca per preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno con i neroazzurri in finale di Coppa Italia. Passiamo al comunicato ufficiale della società di Roma.

Le condizioni di Mario Gila

Mario Gila e Kialonda Gaspar

La squadra biancoceleste (nel corso di queste ore) ha confermato il trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia, niente di grave per lo spagnolo e di conseguenza la decisione finale spetta a mister Maurizio Sarri per il match con l'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. C'è un calciatore che oramai è sicuro di restare in bianconero. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sul futuro di Zaniolo <<<