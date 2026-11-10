Cambio di programma improvviso per la Nazionale italiana e per Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese non farà parte del gruppo azzurro in occasione dei prossimi impegni di Nations League. La decisione è arrivata prima ancora che la squadra di Roberto Mancini scendesse in campo per la prima seduta di allenamento a Coverciano.

Una notizia inattesa anche per il club friulano, che dovrà quindi seguire da lontano il percorso del proprio giocatore, inizialmente inserito nella lista dei convocati per gli appuntamenti internazionali di novembre.

La decisione prima del primo allenamento

Come comunicato ufficialmente, Zaniolo ha lasciato il Centro Tecnico Federale dopo aver ottenuto il permesso di abbandonare il raduno per motivi personali. Il calciatore non prenderà quindi parte alla preparazione delle prossime partite e farà ritorno agli impegni con il proprio club.

La comunicazione è arrivata a poche ore dall'inizio del programma di lavoro degli Azzurri, modificando i piani del commissario tecnico. Per Mancini si tratta di una defezione inattesa, considerando che il trequartista bianconero era stato nuovamente inserito tra i convocati dopo la precedente chiamata.