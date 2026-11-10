Il momento dell’Udinese è riassunto dalla posizione in classifica: dopo undici giornate i friulani sono ultimi con cinque punti e hanno incassato 25 gol. Il 2-1 di Venezia ha allungato una serie negativa che la squadra dovrà provare a interrompere alla ripresa, il 22 novembre a Bologna.

Intervenuto a TV12, Daniele Padelli ha definito la situazione difficile da spiegare e ha parlato della necessità di una “scintilla” per cambiare l’inerzia. Il portiere ha indicato un primo passaggio concreto: costruire una base di squadra che riduca i gol subiti. È un richiamo coerente con le parole di Paolo Zanetti dopo la gara, quando l’allenatore aveva chiesto più intensità, fiducia e attenzione nei momenti chiave.

La sosta come tempo di lavoro

Come riferisce, Padelli non attribuisce il problema a una sola causa: parla di tante piccole difficoltà che, sommate, diventano pesanti. Per Zanetti la pausa sarà la prima settimana completa per trasmettere le proprie idee, ma il gruppo sarà ridotto dalle convocazioni internazionali e non è previsto un test amichevole. L’analisi del portiere è utile proprio perché non promette soluzioni immediate: prima dei risultati, l’Udinese deve ritrovare ordine e sicurezza nelle letture difensive.

La prossima gara ufficiale sarà contro il Bologna. Fino ad allora il lavoro al Bruseschi dovrà trasformare la diagnosi in abitudini: pressioni più coordinate, coperture puntuali e meno errori che espongano la retroguardia. Sono aspetti che non risolvono da soli la classifica, ma possono dare alla squadra una base più affidabile da cui ripartire.