Poche ore dopo aver lasciato il ritiro dell'Italia, Nicolò Zaniolo ha deciso di parlare. Lo ha fatto con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ripreso dall'ANSA, in cui conferma che dietro la decisione ci sono soltanto ragioni sue: «Lasciare Coverciano non è stato facile, ho preso questa decisione per motivi strettamente personali».

Il resto del messaggio va in due direzioni. Da una parte la Nazionale: Zaniolo ha scritto che vestire l'azzurro resta per lui un motivo di orgoglio e ha ringraziato chi gli è stato accanto in quei giorni, «Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza». Dall'altra la richiesta più netta: che la sua sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che, ha precisato, non gli appartengono.

Chiude con una promessa: la maglia azzurra la porta nel cuore e continuerà a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla. Un passaggio che pesa, perché la sua ultima partita con l'Italia risale al marzo 2024 e la chiamata di Roberto Mancini per Francia e Belgio era stata vista come un ritorno atteso, come avevamo raccontato nel pezzo su la scommessa del ct su Palma e Zaniolo.

Cosa cambia per l'Udinese

Con l'uscita di Zaniolo, nel gruppo azzurro è rimasto un solo bianconero,, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore. L'Italia affronta la Francia domani sera a San Siro e il Belgio domenica.

Per Paolo Zanetti la situazione ha anche un risvolto pratico. Zaniolo dovrebbe tornare a disposizione del club prima dei compagni impegnati con le nazionali, e potrebbe quindi lavorare qualche giorno in più con il nuovo allenatore in vista della trasferta di Bologna, in programma domenica 22 novembre alle 15. Una partita che pesa: l'Udinese è ultima con 5 punti dopo il 2-1 incassato a Venezia nella prima di Zanetti, e come raccontato nel nostro pezzo sulla sosta il tecnico ha due settimane per ritrovare equilibrio.

Il messaggio di Zaniolo, intanto, chiude il capitolo sul fronte delle spiegazioni. Sul perché, il giocatore ha chiesto di non andare oltre.