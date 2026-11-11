Nel giorno in cui l'Udinese ha perso Nicolò Zaniolo, rientrato a casa per motivi personali, a tenere alta la bandiera bianconera a Coverciano è rimasto un difensore che in azzurro è appena arrivato. Matteo Palma, alla prima chiamata con la Nazionale maggiore, si è concesso a Vivo Azzurro TV, il canale della Federazione, in un'intervista che dice molto della sua storia.

Il passaggio più curioso riguarda Fabio Cannavaro. L'ex capitano azzurro, campione del mondo nel 2006, ha guidato l'Udinese nel finale della stagione 2023-24, e proprio in quelle settimane ha incrociato la strada del ragazzo, che si era appena affacciato in prima squadra senza essere titolare. Palma aveva un dubbio da sciogliere sulla nazionale da scegliere, e Cannavaro non ha avuto esitazioni: «Già in quel periodo mi chiese di scegliere l'Italia», ha raccontato il difensore, spiegando che il tecnico lo ha aiutato nella decisione e gli ha dato consigli quando era ancora un volto nuovo nello spogliatoio.

La scelta non era scontata. Palma è nato a Berlino da madre tedesca e padre italiano, si è trasferito in Italia a 13 anni e, prima di optare per l'azzurro, ha vestito le maglie dell'Under 16 e dell'Under 17 della Germania. In famiglia si parlano entrambe le lingue, tanto che lui stesso ha definito le lingue la sua passione. Il trasferimento, ha ammesso, non è stato semplice, ma il padre lo ha aiutato ad ambientarsi. La madre e il fratello vivono ancora a Berlino.

Della convocazione ha parlato come di una sorpresa assoluta. Non se l'aspettava, ha spiegato, soprattutto a inizio stagione, quando era alle prese con un infortunio. Poi il rientro, il campo, e la telefonata del ct Roberto Mancini, che lo ha pubblicamente indicato come un giocatore capace di fare una grande carriera. Su quelle parole Palma ha risposto con emozione: «Sentirselo dire da lui ti suscita qualcosa difficile da spiegare». Un'investitura che avevamo già raccontato dopo la conferenza del ct, e che ora trova la risposta diretta del giocatore.

Nel racconto c'è spazio anche per i modelli. Il punto di riferimento, per il modo di giocare, è Leonardo Bonucci, di cui ammira la tecnica e la qualità nell'uso del pallone. Tra i compagni di oggi cita invece Gianluigi Donnarumma, un idolo da sempre anche se gioca in un altro ruolo. Molti dei giocatori che ha trovato a Coverciano, ha detto, fino a poco tempo fa li guardava in televisione.

E poi c'è la vita di un ragazzo che quest'anno ha anche la maturità da preparare. Alla domanda se fosse più difficile marcare un grande attaccante o affrontare un'interrogazione di matematica, ha risposto senza esitare: «Direi la seconda». Un dettaglio che restituisce l'età di un difensore già dentro il giro della Nazionale.