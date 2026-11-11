La sosta per le nazionali porta una notizia che a Udine non passa inosservata. Juan Miranda non sarà della partita domenica 22 novembre, quando l'Udinese farà visita al Bologna nella dodicesima giornata di Serie A. Gli esami strumentali svolti a Casteldebole hanno evidenziato, come comunicato dal club rossoblù, una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore spagnolo era stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare durante la trasferta del Tardini, vinta dalla squadra di Raffaele Palladino contro un Parma rimasto in dieci quasi subito.

Non si tratta di un'assenza qualsiasi. Miranda è uno dei giocatori più incisivi del Bologna in questo avvio di stagione: Tutto Bologna Web lo indica come il miglior uomo assist del campionato e, secondo UdineseBlog, nel mese di ottobre ha servito in media un passaggio vincente a partita. Per un'Udinese che ha incassato 25 gol in undici giornate, non dover fare i conti con il principale rifinitore del Bologna è un vantaggio concreto.

I tempi di recupero, stimati tra le due e le tre settimane, lo mettono fuori causa per la sfida con i friulani. Resta da capire se riuscirà a tornare per l'impegno successivo contro il Venezia: le valutazioni delle prime ore non sono univoche e molto dipenderà dalla risposta della coscia nei prossimi giorni. Per sostituirlo, sempre secondo UdineseBlog, il favorito è Alhassane.

Un'occasione da non sprecare

Per l'Udinese la notizia arriva in un momento in cui ogni dettaglio può contare. La classifica è pesantissima:, a una lunghezza dal Venezia e a due dal Monza, dopo il 2-1 incassato al Penzo nella prima uscita di Paolo Zanetti. Il Bologna, al contrario, è ottavo a quota 17 e arriva alla sosta sull'onda del successo di Parma.

Le due settimane senza campionato sono il primo vero periodo di lavoro per il nuovo tecnico, che può contare su un gruppo ridotto a causa delle tante convocazioni in nazionale. Zanetti ha chiesto alla squadra un pressing più aggressivo e linee più corte, con l'obiettivo di ritrovare una base difensiva solida: un tema su cui ha insistito anche Padelli, come raccontato in Padelli chiede una scintilla.

C'è poi un'altra buona notizia, questa volta in casa bianconera. Proprio la trasferta emiliana dovrebbe coincidere con il ritorno di David Alaba, il cui rientro è stato fissato per la gara del Dall'Ara. L'esperienza dell'austriaco potrebbe dare alla retroguardia quella guida che finora è mancata.

Un Bologna senza il suo principale rifinitore di fascia non diventa certo un avversario abbordabile, ma toglie a Palladino una soluzione importante. Per un'Udinese che ha bisogno di punti subito, come spiegato nel nostro approfondimento su come Zanetti prepara la gara di Bologna, è un dettaglio da sfruttare.