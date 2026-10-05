Idrissa Gueye è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra: operazione riuscita, previsti tre mesi di recupero.

Lorenzo Focolari
- Udine
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Arriva un aggiornamento importante sulle condizioni di Idrissa Gueye. Il giocatore dell’Udinese è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione è perfettamente riuscita e per il giocatore si prospetta ora un periodo di recupero di circa tre mesi.

Il comunicato ufficiale

Di seguito la nota dell’Udinese Calcio:

Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi”.

Gueye

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