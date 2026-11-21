L’Udinese non può più permettersi passi falsi. La classifica impone una reazione e Paolo Zanetti, alla vigilia della trasferta contro il Bologna, ha scelto parole chiare per richiamare il gruppo alle proprie responsabilità. Il nuovo allenatore bianconero non cerca alibi e pretende segnali concreti, a partire dalla gara del Dall’Ara.

Dopo la sconfitta contro il Venezia, la squadra è chiamata a cambiare atteggiamento. Il tecnico ha riconosciuto alcuni aspetti positivi nella prestazione, ma ha anche sottolineato gli errori che hanno condizionato il risultato. Per Zanetti, la qualità della rosa non manca: adesso deve emergere attraverso il lavoro e soprattutto durante le partite.

Difesa fragile e poca aggressività: le priorità di Zanetti

Tra i principali problemi individuati dall’allenatore c’è la fase difensiva. L’Udinese concede troppo, fatica a proteggersi nelle transizioni e deve aumentare l’intensità nei duelli. Non basta gestire il pallone: servono maggiore presenza nelle seconde palle, recuperi e capacità di accompagnare l’azione offensiva.

Zanetti ha evidenziato anche il divario rispetto alla scorsa stagione in diversi parametri, dai contrasti ai recuperi, passando per i movimenti senza palla. Aspetti che in Serie A possono fare la differenza e sui quali il gruppo dovrà lavorare per ritrovare equilibrio.

Il messaggio alla squadra è diretto: nessuno può considerarsi al riparo dalle valutazioni. Il tecnico vuole vedere una crescita individuale e collettiva, senza concentrarsi soltanto sul risultato immediato. Anche la trasferta di Bologna diventa quindi un banco di prova importante.

La fiducia non manca, ma dovrà essere accompagnata dai fatti. Zanetti è convinto che l'Udinese abbia le qualità per uscire dalla situazione attuale, a patto che ogni giocatore contribuisca con il giusto atteggiamento. La risposta attesa, adesso, deve arrivare dal campo.