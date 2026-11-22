Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma oggi alle 15 allo stadio Dall’Ara. Paolo Zanetti conferma il 3-4-2-1 e affida a Nicolò Zaniolo il ruolo di riferimento offensivo, con Ekkelenkamp e Lovric alle sue spalle. Raffaele Palladino sceglie invece il 3-4-3, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi nel reparto avanzato.

Le scelte di Zanetti e Palladino: le formazioni ufficiali

Il Bologna si presenta con Skorupski tra i pali e una linea difensiva composta da Darmian, Casale e Theate. Sulle corsie esterne spazio a Zortea e Bernardeschi, mentre Ferguson e Pobega agiranno in mezzo al campo. In attacco il tridente formato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

Nell'Udinese, Okoye sarà il portiere titolare. Davanti a lui agiranno Palma, Kabasele e Solet. Abankwah e Kamara occuperanno le fasce, con Piotrowski e Karlstrom al centro. Sulla trequarti Ekkelenkamp e Lovric avranno il compito di supportare Zaniolo.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi.

A disposizione: Pessina, Giacomone, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Mbangula, Libra, Alhassane, De Silvestri, Badori, Vitik, Piccoli.

Allenatore: Palladino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Zarraga, Bayo, Arizala, Vojvoda, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic.

Allenatore: Zanetti.