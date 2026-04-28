L'Udinese dopo una grande partita allo stadio Olimpico di Roma inizia a fare il punto su quello che potrebbe essere il suo futuro. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a dare un'analisi vera e propria su un calciatore che è sicuramente un talento per l'età che ha e per quanto ha dimostrato. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Idrissa Gueye. Mister Kosta Runjaic ha preso una decisione caparbia ed anche a sorpresa, visto che lo ha messo al centro dell'attacco in una sfida comunque importante che deve portare ai cinquanta punti finali. Passiamo all'analisi della prestazione dell'attaccante dei bianconeri.

Gueye ha tutto per fare bene

Il gol del 3-2 momentaneo messo a referto da Atta

Una prova non proprio positiva quella offerta dal giovane attaccante. Resta comunque un inizio ed un momento da cui iniziare a costruire soprattutto il futuro e un posto da protagonista a partire dalla prossima stagione. Idrissa Gueye ha tutto per avere un ruolo importante nell'Udinese di mister Kosta Runjaic ed ha le qualità per diventare protagonista nella Serie A, vedremo se questo bocciolo riuscirà definitivamente a sbocciare. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo, futuro scritto? Le ultime del direttore <<<