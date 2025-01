Hellas Verona-Udinese | Giallo pesante per Lucca: out contro l’Atalanta

Un giallo decisamente pesante per Lorenzo Lucca che dovrà dare forfait nel corso del prossimo incontro di campionato con l'Atalanta del Gasp

La prima frazione del match tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Verona di Paolo Zanetti si chiude con una nota decisamente negativa per la formazione in trasferta. Poco dopo il 35esimo minuto arriva un cartellino giallo per il centravanti Lorenzo Lucca che porta il team ad averlo indisponibile nel corso del prossimo incontro di campionato.