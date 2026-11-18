La sosta sta per terminare e l'Udinese si prepara a ripartire dall'ultimo posto in classifica. A fare il punto sulla situazione è stato Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica del club, ospite di “Udinese Tonight” su TV12. Il dirigente non ha nascosto le difficoltà del momento: «Non è facile essere ultimi». Dopo undici giornate i friulani hanno raccolto appena cinque punti e non vincono da oltre due mesi.

Per Inler la strada per uscire dalla crisi passa dal lavoro quotidiano: «Senza lavoro non si esce da questa situazione». Il dirigente ha spiegato di non essere preoccupato, sottolineando che la società conosce il momento e dispone degli strumenti per risalire. L'obiettivo di inizio stagione, però, era migliorare il rendimento dello scorso campionato. Da qui l'appello a squadra e tifosi affinché restino uniti.

Zanetti, il bilancio su Runjaic e le responsabilità

Positivo il primo giudizio su Paolo Zanetti, arrivato a inizio novembre al posto di Kosta Runjaic. «Con mister Zanetti l'impatto è stato buono», ha dichiarato Inler, apprezzandone soprattutto la mentalità competitiva, una caratteristica che già riconosceva al tecnico quando era ancora un calciatore. Un concetto che aveva espresso anche

Inler è tornato anche sull'esperienza di Runjaic, con cui ha condiviso circa due anni e mezzo di lavoro, tra momenti positivi e difficoltà. L'esonero, ha spiegato, è sempre un passaggio spiacevole. Il dirigente ha voluto però chiarire un aspetto: la responsabilità della situazione non è soltanto dell'allenatore, ma riguarda tutti, dalla società ai giocatori.

La sosta per le nazionali, inoltre, non ha permesso a Zanetti di lavorare sempre con il gruppo al completo. «Speriamo che tornino tutti sani», ha commentato Inler. Il bilancio degli impegni internazionali ha portato però qualche problema: dopo la lesione alla coscia di Bertola, anche Ebosse si è fermato durante Namibia-Camerun. La nota positiva riguarda Zanoli, tornato ad allenarsi con i compagni.

A Bologna serve una risposta

Domenica alle 15 l'Udinese sarà impegnata al Dall'Ara contro il Bologna di Palladino, ottavo in classifica con 17 punti. Inler si aspetta una partita complicata contro una squadra in buona forma e individua nellele qualità necessarie per affrontarla.

I rossoblù dovranno fare a meno di Miranda, mentre Cambiaghi, rientrato dalla Nazionale con un problema alla caviglia, ha evitato lesioni ai legamenti e potrebbe essere disponibile. Per i friulani, a un solo punto dal Venezia penultimo, la trasferta rappresenta un'occasione importante per dare un primo segnale concreto nella gestione Zanetti.