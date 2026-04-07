Gerard Deulofeu è sempre legato al calcio bianconero e soprattutto all'Udinese. Attaccante che manca tantissimo alla squadra bianconera e che ha tutto per fare la differenza almeno fino all'infortunio con la Sampdoria che lo sta limitando e non poco. Il calciatore spera sempre di poter rientrare sul campo da gioco, anche se la situazione è decisamente difficile. Nel frattempo andiamo a leggere il suo commento social, dopo l'ottimo pareggio contro il Como allenato da Cesc Fabregas.
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News Udinese – Il commento di Deulofeu: “40 punti e continuiamo”
Il commento di Gerard Deulofeu alla fine della sfida di campionato contro il Como. Un calciatore che è sempre legato ai colori bianconeri
"40 punti... continuiamo". Ennesimo dettaglio che la squadra ha un obiettivo ben preciso, stiamo parlando dei cinquanta punti finali. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo da cinque milioni <<<
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