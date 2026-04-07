News Udinese – Il commento di Deulofeu: “40 punti e continuiamo”

Gerard Deulofeu è sempre legato al calcio bianconero e soprattutto all'Udinese. Attaccante che manca tantissimo alla squadra bianconera e che ha tutto per fare la differenza almeno fino all'infortunio con la Sampdoria che lo sta limitando e non poco. Il calciatore spera sempre di poter rientrare sul campo da gioco, anche se la situazione è decisamente difficile. Nel frattempo andiamo a leggere il suo commento social, dopo l'ottimo pareggio contro il Como allenato da Cesc Fabregas.