Udinese – Parla Okoye: “Buon pari, contento per il clean sheet”

La sfida tra l’Udinese ed il Como ha regalato diversi spunti interessanti. Una partita di primissimo livello con due club che si sono dati battaglia. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di Maduka Okoye post match che commenta nel dettaglio tutta la sua sfida.

“Sono contento per il clean sheet, ma soprattutto per il punto”. Ha poi continuato: “Loro erano forti, non era facile, ma in settimana abbiamo lavorato tanto ed eravamo pronti”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Un nuovo colpo in mediana. Affare da circa cinque milioni di euro <<<