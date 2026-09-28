Serata amara per Mergim Vojvoda con la maglia del Kosovo. La Nazionale del laterale dell’Udinese è stata infatti sconfitta per 3-1 dall’Austria nella gara valida per la Nations League. Il bianconero è partito dal primo minuto e ha disputato l’intero incontro.

Vojvoda titolare sulla fascia destra

Il giocatore dell’Udinese è stato schierato sulla fascia destra della mediana nel 3-4-3scelto dal Kosovo. Vojvoda ha quindi ricoperto un ruolo particolarmente importante sulla corsia, rimanendo in campo per tutti i novanta minuti.

Nonostante la sconfitta, il laterale bianconero ha così accumulato un'altra gara completa durante la sosta internazionale.

Il Kosovo ko contro l’Austria

La sfida si è conclusa con il successo dell'Austria per 3-1, risultato che ha lasciato il Kosovo senza punti al termine dell'incontro.

Per Vojvoda ci sarà ora un altro appuntamento con la propria Nazionale prima del ritorno agli impegni con l'Udinese. Il difensore sarà infatti chiamato nuovamente in causa nel prosieguo della sosta, prima di rientrare a disposizione di Kosta Runjaic.