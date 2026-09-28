L'arrivo di David Alaba ha aggiunto esperienza e qualità al reparto arretrato dell'Udinese, ma il difensore austriaco deve ancora completare il proprio percorso di preparazione prima di poter essere impiegato da Kosta Runjaic. In questi giorni il nuovo acquisto bianconero sta svolgendo un lavoro specifico di riatletizzazione.

Alaba, lavoro specifico a Udine

Dopo la firma sul contratto fino al 30 giugno 2027, Alaba ha iniziato a lavorare per recuperare la migliore condizione fisica. Il suo inserimento sarà quindi graduale, con lo staff bianconero chiamato a gestire attentamente questa fase.

Il difensore arriva all'Udinese dopo l'esperienza al Real Madrid e rappresenta una nuova soluzione per Runjaic, che potrà sfruttarne anche la capacità di giocare in più posizioni del reparto arretrato.

Una pedina in più per la difesa

Il recupero di Alaba arriva in un momento nel quale l'Udinese sta cercando di recuperare diversi giocatori. Nell'amichevole contro il Pogon Stettino, terminata 1-1, Oumar Solet è tornato in campo per circa mezz'ora dopo l'infortunio, mentre Alessandro Zanoli ha giocato da titolare.

L'austriaco si aggiunge quindi a un reparto che, nelle prossime settimane, potrebbe ritrovare progressivamente diverse pedine. La pausa permette a Runjaic e al suo staff di lavorare senza la pressione degli impegni ravvicinati.

Obiettivo Torino

L'Udinese avrà ancora tempo per preparare la ripresa del campionato. Il prossimo appuntamento ufficiale sarà infatti Torino-Udinese, in programma il 12 ottobre alle 20.45.

Nel frattempo, l'attenzione resterà rivolta alle condizioni degli infortunati, con particolare attenzione anche a Gueye, uscito durante il test in Polonia per un problema alla caviglia destra. Gli accertamenti dovranno stabilire i tempi di recupero dell'attaccante.