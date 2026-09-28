Dopo l’amichevole disputata in Polonia contro il Pogon Stettino, terminata 1-1, Kosta Runjaic ha concesso tre giorni di riposo ai giocatori rientrati dagli impegni internazionali. Una pausa utile per recuperare energie, ma anche per permettere allo staff medico di fare il punto sulle condizioni degli indisponibili in vista della ripresa del campionato.

Gueye, gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio

Il principale osservato speciale è Gueye, uscito anzitempo dall’amichevole di Stettino dopo una distorsione alla caviglia destra. L’attaccante senegalese aveva disputato un buon primo tempo, trovando anche il gol dell’1-0, prima di essere costretto a fermarsi.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, saranno gli accertamenti strumentali a chiarire se ci sia stato un interessamento dei legamenti. L'auspicio è che si tratti soltanto di una distorsione dolorosa, con tempi di recupero contenuti e compatibili con la ripresa della Serie A.

La situazione sarà quindi valutata nelle prossime ore, con l'Udinese che attende indicazioni precise prima di stabilire i tempi di recupero dell'attaccante.

Davis, Palma e Arizala da monitorare

Il reparto offensivo continua a essere monitorato anche per le condizioni di Keinan Davis. L'attaccante inglese ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra, ma la sua assenza nell'amichevole contro il Pogon sarebbe stata dettata soprattutto da una scelta precauzionale.

Restano inoltre sotto osservazione Matteo Palma e Juan David Arizala, mentre arrivano segnali positivi da Oumar Solet. Il difensore francese è infatti tornato in campo nell'amichevole di Stettino, disputando circa mezz'ora: un ulteriore passo avanti nel suo percorso di recupero.

Zaniolo, rientro anticipato ma nessun nuovo allarme

Sul fronte Nicolò Zaniolo, invece, la situazione appare più tranquilla. Il numero dieci bianconero ha lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale dopo aver parlato con il commissario tecnico Roberto Mancini.

Zaniolo avrebbe dato la propria disponibilità a rimanere con gli Azzurri, ma insieme al Ct è stato deciso di non forzare i tempi dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box per circa un mese. Il giocatore potrà così concentrarsi sul recupero completo.

Da mercoledì testa al Torino

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Runjaic, Zaniolo inizierà da mercoledì a lavorare in vista del Torino. L'obiettivo dell'attaccante sarà recuperare la migliore condizione possibile e presentarsi alla ripresa del campionato a disposizione del tecnico.

L'Udinese avrà quindi due settimane per preparare la trasferta contro il Torino e, soprattutto, per recuperare più giocatori possibili dall'infermeria. La priorità nelle prossime ore sarà capire l'entità dell'infortunio di Gueye.