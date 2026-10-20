L'Udinese perde una pedina in difesa in vista dei prossimi impegni di campionato. Dopo il problema accusato durante la sfida contro il Lecce, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di David Alaba: il club friulano ha comunicato la natura del problema muscolare e le modalità con cui verrà monitorato il recupero del calciatore.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese

“Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente”.