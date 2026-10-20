Nonostante il momento complicato e una serie di cinque sconfitte consecutive in campionato, Kosta Runjaic dovrebbe restare al suo posto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Udinese ha confermato la fiducia all'allenatore tedesco, allontanando almeno per il momento le indiscrezioni su un possibile cambio in panchina.

Runjaic, la società va avanti con lui

Il pesante 0-3 incassato contro il Lecce ha alimentato le discussioni sul futuro del tecnico bianconero. La prestazione della squadra e la contestazione dei tifosi avevano fatto crescere i dubbi sulla sua posizione, mentre iniziavano a circolare anche alcuni nomi come possibili sostituti.

Al momento, tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali del club. La notizia riportata da Gianluca Di Marzio indica la volontà della società di proseguire con Runjaic, che rimarrebbe quindi alla guida della squadra friulana.

Milan-Udinese, Runjaic prepara la prossima sfida

La priorità si sposta ora sul campo. Domenica 25 ottobre alle 20:45, l'Udinese ospiterà il Milan al Bluenergy Stadium, in una partita importante per provare a interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia.

Per Runjaic sarà un'occasione per cercare risposte immediate dai suoi giocatori dopo la prestazione deludente contro il Lecce. Il calendario proporrà poi la trasferta di Parma, mercoledì 28 ottobre, e la sfida casalinga contro la Roma, sabato 31.