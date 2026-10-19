La pesante sconfitta contro il Lecce ha aperto un momento delicatissimo in casa Udinese. Il 3-0 incassato al Bluenergy Stadium, arrivato dopo una serie di cinque ko consecutivi, ha alimentato i dubbi sul futuro di Kosta Runjaic, mentre la contestazione dei tifosi ha reso ancora più evidente il clima di tensione. Al momento, però, la linea della società sarebbe quella di andare avanti con il tecnico tedesco.

Curva Nord, confronto con Inler e i senatori

La delusione della tifoseria è esplosa durante la gara contro il Lecce. Dopo il terzo gol degli ospiti, una parte della Curva Nord ha lasciato gli spalti per raggiungere l'area del parcheggio riservata ai calciatori.

I sostenitori hanno chiesto con insistenza di poter parlare con la dirigenza e con il capitano. Il confronto si è concretizzato con la presenza del direttore tecnico Gokhan Inler, del capitano Jesper Karlstrom e di Daniele Padelli, uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio.

Il messaggio della Curva è stato chiaro: la squadra deve dimostrare maggiore impegno e reagire a un momento che sta diventando sempre più complicato.

Runjaic, fiducia della società nonostante le voci

Parallelamente alla contestazione, si sono intensificate le indiscrezioni sul futuro dell'allenatore. Dopo la quinta sconfitta consecutiva, la posizione di Runjaic è apparsa inevitabilmente sotto osservazione e sono circolati anche i nomi di Paolo Zanetti e Thiago Motta come possibili alternative.

La società, tuttavia, non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulla situazione della panchina. Secondo quanto riportato da Sky, l'orientamento della proprietà friulana sarebbe quello di proseguire con Runjaic, che per il momento rimarrebbe quindi alla guida della squadra.

Milan, Parma e Roma: un calendario decisivo

Il tempo per voltare pagina è poco. Il prossimo appuntamento sarà la sfida casalinga contro il Milan, in programma domenica 25 ottobre. Successivamente, i bianconeri saranno attesi dalla trasferta di Parma mercoledì 28 ottobre, prima di tornare al Friuli sabato 31 per affrontare la Roma.

Tre partite ravvicinate che possono incidere sul percorso della squadra e sul futuro della stagione.