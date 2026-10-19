James Abankwah ha ricevuto un riconoscimento speciale prima del fischio d'inizio di Udinese-Lecce. Il difensore bianconero è stato premiato come miglior giocatore della squadra per il mese di settembre, confermando il buon rendimento mostrato nelle prime uscite stagionali.

Abankwah, premio di The Black Stuff

La consegna è avvenuta al Bluenergy Stadium, poco prima della sfida contro il Lecce. Come da tradizione, il riconoscimento è stato assegnato da The Black Stuff, che ha scelto Abankwah come protagonista del mese di settembre.

Il difensore si è distinto per le prestazioni offerte contro Lazio, Inter e Cagliari, riuscendo a mettersi in evidenza in un periodo importante per la squadra friulana.

Il gol a San Siro tra le prestazioni più significative

A rendere ancora più speciale il mese di Abankwah è stata anche la rete realizzata contro l'Inter a San Siro. Un contributo che, insieme alle prove fornite nelle altre partite, ha accompagnato il percorso del giocatore fino al premio ricevuto prima della gara con il Lecce.

Per il difensore bianconero, il riconoscimento rappresenta una gratificazione per quanto mostrato in campo e uno stimolo a proseguire su questa strada nel corso della stagione.