La pesante sconfitta contro il Lecce continua a far discutere in casa bianconera. Dopo lo 0-3 del Bluenergy Stadium, l'Udinese è tornata al lavoro per preparare la sfida contro il Milan, ma il clima resta inevitabilmente condizionato dal momento negativo. A parlarne è stato Jurgen Ekkelenkamp, intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight per analizzare la prestazione della squadra e le difficoltà emerse nell'ultima gara.

Ekkelenkamp: "Abbiamo commesso tutti degli errori"

Il centrocampista olandese non ha nascosto la delusione per quanto accaduto contro i salentini, riconoscendo le responsabilità dell'intero gruppo e ammettendo di aver commesso a sua volta degli errori.

"Non so cosa sia successo nella partita di ieri, sicuramente non abbiamo giocato bene. Abbiamo sbagliato tutti, me compreso. Oggi, durante l'allenamento, c'era molto silenzio e il mister ci ha fatto capire quanto sia stata pesante questa sconfitta. Abbiamo anche rivisto la gara. Gli infortuni non possono essere una giustificazione: con o senza assenze, non avremmo dovuto offrire una prestazione del genere".

L'obiettivo Europa e una classifica deludente

Ekkelenkamp ha poi affrontato il tema delle aspettative di inizio stagione, spiegando come all'interno dello spogliatoio ci fosse la convinzione di poter compiere un ulteriore passo avanti dopo il decimo posto conquistato nella scorsa annata.

"Nessuno si aspettava di trovarsi in questa situazione. Non penso che parlare di Europa fosse un azzardo: dopo il decimo posto dell'anno scorso, credevamo di poter iniziare la stagione con questo obiettivo. Non dobbiamo però lasciarci condizionare dalla paura, perché non ci aiuterebbe. Personalmente sono partito bene, ma sarebbe stato decisamente meglio avere almeno dieci punti".

La reazione mancata dopo l'intervallo

Il centrocampista ha infine ricostruito quanto accaduto nello spogliatoio durante la pausa della sfida contro il Lecce. Nonostante il tentativo di reagire nella ripresa, l'Udinese è ricaduta immediatamente negli stessi problemi, senza riuscire a cambiare l'inerzia della partita.

"Durante l'intervallo abbiamo parlato tutti molto. Sapevamo che il primo tempo era stato negativo, ma volevamo tornare in campo per lottare. Dopo appena due minuti dall'inizio della ripresa, però, abbiamo commesso altri errori. Sembrava che mentalmente non riuscissimo a entrare davvero in partita".