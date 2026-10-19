Dopo il pesante passo falso contro il Lecce, l'Udinese deve ripartire anche dalla solidità del proprio reparto arretrato. Il 3-0 subito al Bluenergy Stadium ha messo in evidenza diverse difficoltà, tra duelli persi e spazi concessi agli avversari. In vista della sfida con il Milan, uno degli aspetti da migliorare riguarda proprio l'organizzazione difensiva, con Oumar Solet chiamato a contribuire alla ricerca di maggiore equilibrio.

Solet e la necessità di ritrovare solidità

Il difensore francese rappresenta una pedina importante nello scacchiere di Kosta Runjaic. La sua presenza può aiutare la squadra nella gestione degli uno contro uno e nella costruzione dal basso, due aspetti che diventano fondamentali quando l'Udinese deve affrontare avversari capaci di attaccare con qualità.

Contro il Lecce, invece, la retroguardia bianconera ha sofferto le iniziative dei salentini, che hanno trovato due volte la via del gol già nel primo tempo e hanno continuato a creare occasioni nella ripresa.

Contro il Milan servirà una prova diversa

La prossima sfida metterà l'Udinese di fronte a un avversario con caratteristiche differenti rispetto al Lecce. Per limitare i rossoneri sarà necessario ridurre gli errori individuali, mantenere le distanze tra i reparti e prestare maggiore attenzione alle seconde palle.

Non basterà difendere bassi: i bianconeri dovranno anche riuscire a recuperare il possesso e accompagnare la manovra offensiva senza perdere equilibrio.

Una settimana per preparare la reazione

La gara contro il Milan è in programma domenica 25 ottobre alle 20:45 al Bluenergy Stadium. Runjaic avrà alcuni giorni per lavorare sulle criticità emerse nell'ultima partita e cercare una risposta da parte dei suoi giocatori.

Per l'Udinese, ritrovare una difesa più affidabile potrebbe essere il primo passo per interrompere la serie negativa e affrontare con maggiore fiducia i successivi impegni di campionato.