Udinese – Inler: “Caso Lucca? Tutto risolto! Su Runjaic…”

"Non parlo del futuro, ma guardiamo passo dopo passo appunto, l'anno scorso hanno sofferto tanto e quest'anno vogliamo divertirci. Su Lucca: abbiamo gestito benissimo la cosa, si è scusato davanti alla squadra, risolvendola internamente. Nel calcio succedono queste cose e l'importante è risolverle subito". Il pensiero su Runjaic: "Siamo allo stesso livello, lui è chiaro, è uno che parla tanto ed anche ascolta. Quando le cose vanno in un'altra direzione lui indirizza e fa correre nella giusta direzione, in questo caso si è mosso benissimo, siamo una squadra e dobbiamo fare le cose insieme". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match. Segui l'incontro LIVE <<<