L'Udinese comincia con il piede giusto la Friuli Venezia Giulia Cup. Nel primo appuntamento della competizione, disputato sulla distanza dei soli 45 minuti più recupero, i bianconeri superano 1-0 il Nottingham Forest. Decide Oumar Solet al 28', bravo a sfruttare un perfetto calcio d'angolo di Zaniolo.

Il racconto del match

Si parte e l'Udinese prova subito a mettere intensità alla partita. Dopo appena due minuti Davis si fa sentire con un pressing aggressivo, mentre al 4' è Zaniolo a creare il primo pericolo con un tiro a giro dal limite dell'area.

I bianconeri lasciano inizialmente il possesso al Nottingham Forest e cercano di sfruttare gli spazi in ripartenza. Al 9' Karlström prova la conclusione dalla distanza, ma John Victor controlla senza problemi. Poco dopo è ancora Zaniolo a rendersi pericoloso con una giocata di qualità.

Il Nottingham prova a rispondere e all'11' Kalimuendo va vicino al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone rimane pericolosamente nell'area bianconera, ma l'attaccante inglese calcia alto.

Al 13' è Kamara a sfiorare un gol spettacolare: il suo traversone dalla sinistra prende una traiettoria insidiosa e per poco non sorprende il portiere del Nottingham, bravo a rifugiarsi in corner.

Al 19' gli inglesi si fanno nuovamente vedere dalle parti di Padelli. Awoniyi raccoglie un cross dalla sinistra e calcia forte in area, ma la deviazione di Solet è provvidenziale e manda il pallone in calcio d'angolo.

L'Udinese cresce e al 21' costruisce una delle azioni più belle della partita, con una serie di combinazioni nello stretto caratterizzate da velocità e verticalità. Al 23' è ancora Solet a mettersi in mostra con una progressione palla al piede impressionante, prima di cercare lo scambio con Zaniolo.

Al 25' Potrowski recupera palla in zona offensiva e calcia forte dal limite dell'area: John Victor è attento e devia in corner.

Due minuti più tardi, però, è Padelli a prendersi la scena. Il Nottingham scappa sulla sinistra con una combinazione veloce e Moreira si presenta a tu per tu con il portiere bianconero. La conclusione viene respinta da Padelli, che salva l'Udinese.

Solet porta avanti i bianconeri

Al 28' arriva il gol che sblocca la partita. Zaniolo calcia un corner perfetto e trova Solet, che prende il tempo alla difesa inglese e con un colpo di testa forte e preciso batte John Victor.

Il vantaggio dà fiducia ai bianconeri, che da quel momento gestiscono meglio la partita. Al 30' l'Udinese continua a giocare con ritmo e intensità, mentre al 32' Vojvoda prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto.

Al 34' la squadra bianconera prende definitivamente il controllo del match. Due minuti più tardi Ekkelenkamp si gira bene al limite dell'area e calcia verso la porta, trovando però la pronta risposta di John Victor.

Al 37' arriva l'ammonizione per Kabasele, costretto a fermare un tentativo di contropiede degli inglesi. Un minuto più tardi Kalimuendo prova a riaprire la sfida con una conclusione dalla sinistra, ma Abankwah si oppone e mura il tiro.

Il Nottingham cerca il pareggio nei minuti finali, ma l'Udinese non concede spazi. La difesa bianconera rimane compatta e protegge il vantaggio fino al termine.

Dopo un minuto di recupero arriva il triplice fischio.