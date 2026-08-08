Udinese-Nottingham Forest, le formazioni ufficiali della Friuli Venezia Giulia Cup: Runjaic schiera Zaniolo e Davis dal primo minuto.
Si parte. La Friuli Venezia Giulia Cup entra nel vivo con l'amichevole tra Udinese e Nottingham Forest. Kosta Runjaic sceglie di affidarsi subito a una formazione competitiva, mandando in campo diversi dei suoi uomini migliori contro gli inglesi guidati da Oliver Glasner.
Le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1): Padelli; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Pirih, Piana, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Kristensen, Miller, Vinciati, Ebosse, Pejicic. Allenatore: Kosta Runjaic.
Nottingham Forest (4-3-3): John Victor; Abbot, Moreira, Morato, Netz; Yates, Schlager, Dominguez; Kalimuendo, Wood, Hudson-Odoi.
A disposizione: Willows, Awoniyi, Richards, Bakwa, Bindon. Allenatore: Oliver Glasner.
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