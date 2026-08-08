L’Udinese chiude nel migliore dei modi la Friuli Venezia Giulia Cup, superando il Barcellona al termine di una partita equilibrata e decisa soltanto nel finale. A regalare il successo ai bianconeri è Bayo, bravo a sfruttare l’assist di Gueye e a battere Szczesny con un preciso scavetto.

Il racconto della gara

La squadra friulana parte con il piglio giusto e dopo appena due minuti costruisce la prima occasione della partita. Bayo viene servito sulla destra e prova la conclusione di controbalzo con il destro, senza però trovare la porta. Il Barcellona risponde al 4’ con Bernal, che si fa vedere in avanti e cerca il tiro dalla distanza, con il pallone che si perde di poco oltre il secondo palo.

L’Udinese rimane ordinata e cerca di limitare il palleggio degli avversari. Al 10’ è Tunkara a tentare la conclusione, deviata in calcio d’angolo. Sul corner successivo Christensen riesce a colpire di testa, ma il pallone termina non lontano dalla porta friulana.

I ritmi rimangono abbastanza bassi e le tante sostituzioni effettuate dal Barcellona contribuiscono a spezzare ulteriormente il gioco. L’Udinese prova a sfruttare gli spazi in ripartenza, ma al 15’ Bayo non riesce a concretizzare una buona situazione, sbagliando il traversone.

Al 19’ nuova chance per i bianconeri: Gueye si avventa su un cross e prova ad arrivare alla deviazione vincente, ma manca l’appuntamento con il pallone per pochissimo.

Il guizzo decisivo arriva nel finale

Nella parte conclusiva della sfida l’Udinese prova ad aumentare la pressione. Al 41’ Zarraga trova Gueye con un sontuoso lancio d’esterno sulla verticale. L’attaccante riesce a entrare in area nonostante un controllo non perfetto e prova a calciare, ma Szczesny è bravo a chiudere e a deviare in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva un'altra grande opportunità. La palla attraversa l’area dopo un tocco e Palma, per un soffio, non riesce a trovare la deviazione vincente.

Il Barcellona sembra riuscire a resistere, ma al 45’ arriva la giocata che cambia tutto. Gueye viene lanciato nuovamente sulla destra, questa volta riesce a gestire bene il pallone e mette al centro un cross perfetto.

Bayo si fa trovare pronto e con grande freddezza supera Szczesny con uno scavetto. È il gol dell’1-0.

L’Udinese passa così in vantaggio proprio allo scadere. Vengono concessi due minuti di recupero, ma il Barcellona non riesce a trovare la reazione. Al triplice fischio è festa bianconera.

La Friuli Venezia Giulia Cup si chiude dunque con un successo di prestigio per la squadra friulana.