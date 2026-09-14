Tra i protagonisti della rimonta dell'Inter contro l'Udinese c'è anche Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha offerto una prestazione importante nella sfida di San Siro, terminata 5-3 dopo un avvio shock per i nerazzurri, finiti sotto di due reti. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando sia la vittoria sia le difficoltà mostrate dalla squadra nella prima parte dell'incontro.

Zielinski esalta il gol di Pio Esposito

Il centrocampista ha commentato anche la rete di Pio Esposito, arrivata nel secondo tempo e inserita all'interno della rimonta dell'Inter.

“Il gol di Pio è di tutta la squadra, parte da Curtis fino ad arrivare al lavoro di sponda di Pio. Sono felice per questo gol corale”.

Zielinski ha poi spiegato di essere più interessato al rendimento collettivo che alla possibilità di trovare personalmente la rete: “Per me è più importante la squadra e se vinciamo le partite. Poi se segno meglio, ma ogni gara ci vado vicino. La cosa fondamentale sono i tre punti”.

L’Inter non nasconde la preoccupazione

Il successo contro l'Udinese non cancella però l'avvio complicato dei nerazzurri. La squadra di Chivu ha infatti incassato due gol nei primi sedici minuti, prima di riuscire a reagire e ribaltare completamente il risultato.

Lo stesso Zielinski ha ammesso che si tratta di un aspetto sul quale l'Inter dovrà riflettere: “Non ci siamo dati una spiegazione. Non possiamo presentarci così in casa e andare sotto di due gol con l'Udinese”.

Il polacco ha comunque sottolineato la qualità della squadra: “Poi abbiamo la qualità per riprendere la partita ma devo ammettere che questa cosa un pochino ci preoccupa”.

L'Inter porta quindi a casa i tre punti dopo una rimonta spettacolare, ma il doppio svantaggio iniziale contro l'Udinese rappresenta un campanello d'allarme sul quale Chivu dovrà lavorare.