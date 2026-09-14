L'Udinese sfiora l'impresa a San Siro, ma alla fine deve arrendersi all'Inter. La squadra di Kosta Runjaic parte fortissimo e dopo appena sedici minuti si trova avanti 0-2, grazie alle reti di Abankwah ed Ekkelenkamp. Sembra materializzarsi una nuova notte da ricordare, ma i nerazzurri reagiscono e ribaltano completamente la partita fino al definitivo 5-3. Una sconfitta che lascia soprattutto il rimpianto per il doppio vantaggio iniziale.

L'Udinese sorprende San Siro

L'avvio dei bianconeri è praticamente perfetto. L'Udinese scende in campo con personalità e riesce immediatamente a mettere in difficoltà l'Inter.

Al 9' arriva il primo colpo: Abankwah trova la rete che porta avanti la squadra di Runjaic. I nerazzurri accusano il colpo e l'Udinese ne approfitta.

Passano appena sette minuti e arriva anche il raddoppio. Al 16' è Ekkelenkamp a firmare lo 0-2, facendo esplodere la gioia della panchina e dei tifosi bianconeri.

A quel punto l'impresa sembra davvero possibile. L'Udinese ha due gol di vantaggio a San Siro e sta giocando con grande coraggio contro una squadra che alla vigilia sembrava nettamente favorita.

Carlos Augusto e Barella riaprono tutto

L'Inter, però, reagisce. I nerazzurri aumentano la pressione e al 26' trovano il gol che riapre la partita con Carlos Augusto.

L'Udinese prova a resistere, ma la spinta della squadra di Chivu diventa sempre più forte. Al 35' arriva anche il pareggio: è Barella a firmare il 2-2.

Nel giro di pochi minuti cambia completamente l'inerzia della gara. Dal doppio vantaggio dell'Udinese si passa all'intervallo con l'Inter che ha rimesso tutto in equilibrio.

La rimonta nerazzurra nella ripresa

La ripresa si apre con l'Inter ancora all'attacco. Al 57' arriva il sorpasso: Thuram trova il gol del 3-2 e completa la rimonta nerazzurra.

L'Udinese prova a reagire, ma ora è costretta a inseguire. Runjaic ricorre alle soluzioni dalla panchina per provare a cambiare l'inerzia della partita, mentre l'Inter sfrutta gli spazi lasciati dai bianconeri.

Al 67' arriva anche il quarto gol nerazzurro con Pio Esposito. Il risultato diventa 4-2 e la rimonta dell'Inter è ormai completata.

Bonny chiude la partita, Gueye accorcia nel finale

L'Udinese al 79' incassa anche la quinta rete. È Bonny a firmare il 5-2, dando l'impressione che la partita sia ormai definitivamente chiusa.

Ma i bianconeri hanno ancora una reazione. Nel finale arriva il terzo gol: Gueye accorcia al 90' e riporta il risultato sul 5-3.

L'Udinese prova anche a spingere nei minuti conclusivi, ma non c'è più tempo per una nuova rimonta. Il triplice fischio sancisce la vittoria dell'Inter.

Dal sogno dello 0-2 al rammarico finale

Il dato che resta più impresso è inevitabilmente quello del doppio vantaggio iniziale. L'Udinese aveva messo alle corde l'Inter e sembrava poter ripetere l'impresa della scorsa stagione a San Siro.

Alla fine, però, i nerazzurri hanno dimostrato la propria qualità e soprattutto una maggiore capacità di gestire i momenti decisivi.

Per i bianconeri resta una prestazione offensivamente positiva, con tre gol segnati, ma anche una serata complicata dal punto di vista difensivo, con cinque reti subite.

Il risultato finale è Inter 5-3 Udinese: una sconfitta, ma soprattutto una partita che lascia alla squadra di Runjaic il grande rimpianto di essere stata avanti 0-2 e di aver visto sfumare un'impresa che sembrava possibile.