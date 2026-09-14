Inter-Udinese, le formazioni ufficiali della quarta giornata di Serie A: Runjaic conferma Miller a centrocampo e Kabasele in difesa.
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Quarto appuntamento di campionato per l'Udinese, che questa sera affronta l'Inter a San Siro nel posticipo della quarta giornata di Serie A. I bianconeri cercano una risposta dopo la sconfitta interna contro la Lazio, mentre i nerazzurri arrivano alla sfida ancora a punteggio pieno. Kosta Runjaic deve inoltre fare i conti con diverse assenze, ma ha scelto il suo undici per provare a mettere in difficoltà la squadra di Chivu.
Le formazioni ufficiali
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Martinez, Luis Henrique, Bonny, Jones, Mkhitar, Pavard, Bisseck, Dimarco, Mosconi.
Allenatore: Chivu
Udinese (3-4-2-1):Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic.
Allenatore: Runjaic
Per l'Udinese arriva dunque la conferma di Lennon Miller dal primo minuto, chiamato a sostituire Piotrowski a centrocampo. In difesa Kabasele torna titolare al fianco di Abankwah ed Ebosse, mentre davanti Runjaic punta ancora su Davis con Gomez ed Ekkelenkamp alle sue spalle.
Tra le alternative c'è anche Chakvetadze, che potrebbe trovare spazio nel corso della gara dopo il rientro dall'infortunio.
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