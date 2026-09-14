L'Udinese è pronta a scendere in campo a San Siro contro l'Inter nel posticipo della quarta giornata di Serie A. I bianconeri arrivano all'appuntamento con diverse assenze importanti, ma l'obiettivo resta quello di giocarsi le proprie possibilità contro una delle squadre più forti del campionato. A presentare la sfida ai microfoni di DAZN è stato Maduka Okoye, chiamato ancora una volta a guidare la squadra dalla porta.

Okoye crede nell’impresa

Il portiere bianconero, protagonista di un finale di stagione importante lo scorso anno, si è guadagnato un ruolo sempre più centrale all'interno del gruppo. Anche questa sera sarà chiamato a essere uno degli uomini di riferimento dell'Udinese, soprattutto considerando la qualità offensiva della formazione nerazzurra.

Okoye, però, non sembra intenzionato a partire battuto e guarda alla sfida con fiducia, consapevole che nel calcio ogni pronostico può essere ribaltato.

“Nel calcio non si può mai sapere, veniamo qua per vincere e provare a riprendere punti”.

L’Udinese vuole reagire

Le parole di Okoye fotografano lo spirito con cui l'Udinese affronta la trasferta di San Siro. Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, i bianconeri cercano una reazione immediata, anche se davanti ci sarà un'Inter ancora imbattuta in campionato.

La squadra di Runjaic dovrà fare i conti con una rosa rimaneggiata, ma il portiere ha voluto sottolineare la volontà di giocarsi la partita senza timori.

Okoye, una nuova prova da leader

La sfida contro l'Inter rappresenta anche un altro test importante per Okoye. Il portiere ha chiuso la scorsa stagione in crescendo e in questo nuovo campionato punta a confermarsi su livelli elevati.

A San Siro servirà una prestazione attenta per contenere gli attaccanti nerazzurri e permettere all'Udinese di rimanere in partita. L'obiettivo indicato da Okoye è chiaro: provare a sorprendere l'Inter e tornare a casa con punti preziosi.