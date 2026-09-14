Arrivano buone notizie sulle condizioni di Jakub Piotrowski. Il centrocampista dell'Udinese è stato sottoposto oggi all'intervento programmato per il trattamento del problema cardiaco riscontrato nei giorni scorsi. Il club bianconero ha comunicato che l'operazione è perfettamente riuscita.

Il comunicato dell’Udinese

“Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito. Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all’attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all’evoluzione clinica e funzionale”.