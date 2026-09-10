Si avvicina la trasferta di San Siro per l'Udinese e sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. A dirigere la sfida contro l'Inter sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, alla sua seconda direzione stagionale.

I precedenti di Pairetto con Udinese e Inter

Il direttore di gara vanta 15 precedenti in Serie A con l'Udinese. Il bilancio dei bianconeri è di quattro vittorie, tre pareggi e otto sconfitte.

Sono invece 13 le partite dell'Inter dirette da Pairetto, con un bilancio decisamente più favorevole ai nerazzurri: otto vittorie, tre pareggi e appena due sconfitte.

La designazione completa

La sfida tra Inter e Udinese è in programma lunedì 14 settembre alle ore 20:45 a San Siro.

Arbitro: Pairetto Assistenti: Moro - Yoshikawa IV ufficiale: Colombo VAR: Marini AVAR: Gariglio