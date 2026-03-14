mondoudinese udinese news udinese Udinese-Juventus | Kamara presenta: “Vogliamo fare bene…”

udinese

Udinese-Juventus | Kamara presenta: “Vogliamo fare bene…”

Udinese-Juventus | Kamara presenta: “Vogliamo fare bene…” - immagine 1
La Juventus è arrivata al BluEnergy Stadium di Udine, non perdiamo un secondo ed ecco tutte le dichiarazioni nel prepartita del protagonista
Lorenzo Focolari Redattore 

La Juventus è arrivata al BluEnergy Stadium di Udine, non perdiamo un secondo ed ecco tutte le dichiarazioni nel prepartita del protagonista pre-annunciato (visto che partirà dal primo minuto) Hassane Kamara.

"Quando giochi con le grandi del nostro campionato sei sempre più concentrato, soprattutto con una squadra con la storia della Juve che è anche una delle più forti. Oggi siamo molto concentrati, l'obiettivo è fare bella figura ma soprattutto far divertire". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nel frattempo arriva un'importante novità dal mercato. "Me ne andrei da Udine", parole forti dell'estremo difensore <<<

Leggi anche
LIVE Udinese-Juventus | Segui il match minuto per minuto
Udinese-Juventus | Le formazioni ufficiali: Runjaic torna al 4-4-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA