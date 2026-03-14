Udinese-Juventus | Kamara presenta: “Vogliamo fare bene…”

"Quando giochi con le grandi del nostro campionato sei sempre più concentrato, soprattutto con una squadra con la storia della Juve che è anche una delle più forti. Oggi siamo molto concentrati, l'obiettivo è fare bella figura ma soprattutto far divertire". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nel frattempo arriva un'importante novità dal mercato. "Me ne andrei da Udine", parole forti dell'estremo difensore <<<