Juventus 3-1 Udinese | Le parole di Runjaic: “Triste per la mia squadra”

Terminata da qualche istante la sfida dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di mister Runjaic e quelli di Brambilla. Il punto del tecnico

Nicola Badursi 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 21:07)

Terminata da qualche istante la sfida dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e quelli di coach Brambilla. Alla fine dell'incontro ha fatto il punto proprio il tecnico tedesco. Ecco le sue dichiarazioni dopo i novanta minuti di gioco.

L'analisi del match — "Il pareggio nel primo tempo dopo essere andati sotto troppo presto, ho visto un team stabile: il mio. Abbiamo avuto il nostro piano e rispettato, dopo il primo gol abbiamo tenuto il possesso senza grossi problemi. La Juve domina le partite ma non segna, oggi però hanno messo a referto due gol con i rigori ed è uno dei motivi per cui abbiamo perso e soprattutto perso le nostre chance come quella con Bayo. Abbiamo giocato con coraggio ed affrontato la Juventus a modo nostro".

Cosa pensa dei due rigori? — "Gli ho visti e se fai un super (detto più volte, ndr) slow motion ti rendi conto che ci sono due tocchi e soprattutto se interpreti la partita in questo modo finisce che ci sono moltissimi rigori. L'errore di Saba è solamente quello di reagire troppo poco rapidamente. Dobbiamo comunque rispettare le decisioni degli arbitri. Abbiamo perso, la Juve ha giocato bene ma senza i rigori avremmo pareggiato? Non lo so, sono un pochino triste per la mia squadra".

Il punto su Davis? — "Noi conosciamo la sua storia ed anche l'anno scorso non è riuscito a giocare moltissimi minuti. Il suo modo di giocare prevede molti sprint e grande intensità. Noi dobbiamo essere bravi a gestirlo e di conseguenza questi infortuni possano capitare. Il Napoli ha dimostrato che ci si può fare male anche dopo un rigore. Io penso che oggi non sia niente di serio e si potrà vedere il calciatore già sabato".

Restando sulla sfida, ecco tutti i voti assegnati a fine partite. Le pagelle di Juventus-Udinese <<<