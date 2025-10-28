Juventus-Udinese | Runjaic in conferenza: “Solet ci sarà? Vi dico che…”

Come arrivate alla sfida dopo la vittoria con l'Udinese?

"Le vittorie sono fondamentali in questa parte della stagione. Non esistono partite semplici e siamo stati bravi a conquistare i tre punti nel corso dell'ultimo match con il Lecce. Avete visto la mia esultanza al gol di Buksa? Sono molto contento di aver portato a casa una partita in cui nel secondo tempo abbiamo sofferto. Io credo che 12 punti in otto partite siano un buon bottino, ma dobbiamo continuare in questo modo perché tutto cambia velocemente".