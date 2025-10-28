L'Udinese e i bianconeri di Torino continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio domani scenderanno in campo le due società, non perdiamo neanche un secondo ed ecco le dichiarazioni del coach tedesco in conferenza stampa.
Juventus-Udinese | Runjaic in conferenza: “Solet ci sarà? Vi dico che…”
Come arrivate alla sfida dopo la vittoria con l'Udinese?—
"Le vittorie sono fondamentali in questa parte della stagione. Non esistono partite semplici e siamo stati bravi a conquistare i tre punti nel corso dell'ultimo match con il Lecce. Avete visto la mia esultanza al gol di Buksa? Sono molto contento di aver portato a casa una partita in cui nel secondo tempo abbiamo sofferto. Io credo che 12 punti in otto partite siano un buon bottino, ma dobbiamo continuare in questo modo perché tutto cambia velocemente".
Che Juve si aspetta?—
"Domani dobbiamo cercare di fare la nostra partita, ma sul campo da gioco potrebbero esserci delle sorprese. La squadra avversaria ci metterà sotto pressione e proverà a fare la partita, noi dobbiamo essere attenti e maturi. Non dimentichiamo che la Juventus, a livello di calciatori, è la seconda rosa più forte della nostra Serie A".
Solet sarà in campo? Ci sarà turnover—
"Oggi svolgeremo la rifinitura e solo domani prenderò le giuste decisioni. Solet ha svolto tutti gli accertamenti fisici del caso, ma solo dopo l'allenamento di oggi posso parlare con lui e decideremo insieme il suo immediato futuro. Se non ci sarà Solet, non vedo l'ora di fare affidamento su un calciatore pronto come Bertola".
