La partita di campionato tra l’Udinese e la Juventus è oramai alle porte e questa sera ci si giocherà una fetta importante del proseguimento della stagione di entrambe le squadre. Nel frattempo sono appena usciti i convocati fatti da Luciano Spalletti non perdiamo un secondo ed ecco se ci sono tutti i protagonisti preannunciati di questa sfida.
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Udinese-Juventus | Spalletti senza il bomber: ecco i convocati
La sfida tra i bianconeri di Udine e quelli di Torino è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i convocati del match di campionato
I convocati bianconeri: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Pinsoglio, 30 David, 32 Cabal
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