Udinese-Juventus | Spalletti senza il bomber: ecco i convocati

La sfida tra i bianconeri di Udine e quelli di Torino è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i convocati del match di campionato

La partita di campionato tra l’Udinese e la Juventus è oramai alle porte e questa sera ci si giocherà una fetta importante del proseguimento della stagione di entrambe le squadre. Nel frattempo sono appena usciti i convocati fatti da Luciano Spalletti non perdiamo un secondo ed ecco se ci sono tutti i protagonisti preannunciati di questa sfida.