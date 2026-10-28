L'Udinese vuole interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia nella trasferta contro il Parma. A pochi minuti dal fischio d'inizio, Christian Kabasele ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando il momento complicato vissuto dalla squadra e l'importanza della partita del Tardini.

Kabasele: “È un momento difficile per tutti”

Queste le parole del difensore dell'Udinese a DAZN prima della partita:

“Sicuramente è un momento difficile per noi, per i tifosi e per tutti quelli che amano l'Udinese, perché abbiamo perso sei partite consecutive. Oggi però giochiamo una partita importante per cambiare la rotta”.

Un messaggio diretto, che fotografa la consapevolezza del gruppo rispetto alla crisi attraversata nelle ultime settimane. un risultato che possa interrompere la striscia negativa e restituire entusiasmo all'ambiente.