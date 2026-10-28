Le parole di Kabasele a DAZN prima di Parma-Udinese: il difensore parla della crisi bianconera e dell'importanza della sfida del Tardini.

Lorenzo Focolari
- Udine
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L'Udinese vuole interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia nella trasferta contro il Parma. A pochi minuti dal fischio d'inizio, Christian Kabasele ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando il momento complicato vissuto dalla squadra e l'importanza della partita del Tardini.

Kabasele: “È un momento difficile per tutti”

Queste le parole del difensore dell'Udinese a DAZN prima della partita:

Sicuramente è un momento difficile per noi, per i tifosi e per tutti quelli che amano l'Udinese, perché abbiamo perso sei partite consecutive. Oggi però giochiamo una partita importante per cambiare la rotta”.

Udinese Calcio v Pisa SC - Serie A

Un messaggio diretto, che fotografa la consapevolezza del gruppo rispetto alla crisi attraversata nelle ultime settimane. un risultato che possa interrompere la striscia negativa e restituire entusiasmo all'ambiente.

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