Il Parma recupera Hans Nicolussi Caviglia e Pontus Almqvist per la sfida contro l’Udinese.

Riccardo Focolari
- Udine
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Il Parma ritrova due pedine in vista della sfida contro l’Udinese. Nella lista dei convocati diramata da Alberto Gilardino per la gara della nona giornata di Serie A, in programma oggi alle 18:30 allo stadio Tardini, figurano infatti Hans Nicolussi Caviglia e Pontus Almqvist. Due rientri importanti per i crociati, che cercano di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive e rilanciarsi nella corsa alla salvezza.

Nicolussi Caviglia e Almqvist tornano a disposizione

Il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e l’attaccante Pontus Almqvist tornano dunque tra le opzioni a disposizione di Gilardino. Il loro rientro amplia le possibilità di scelta dell’allenatore, chiamato a individuare la formazione più adatta per affrontare una partita delicata.

Alberto Gilardino

La lista completa dei convocati del Parma

Questi i 26 giocatori chiamati da Gilardino per la partita contro l’Udinese.

Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.

Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnic, Ndiaye, Diego Carlos, Troilo, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Sierro.

Attaccanti: Almqvist, De Martis, Diallo, Frigan, Romero, Touré.

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