Parma-Udinese, ufficiali le formazioni della sfida del Tardini: Runjaic sceglie Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis.
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Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Parma-Udinese, gara della nona giornata di Serie A in programma allo stadio Tardini. Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1 e punta su Nicolò Zaniolo dal primo minuto, insieme a Jurgen Ekkelenkamp sulla trequarti alle spalle di Keinan Davis. Tra i pali c’è Maduka Okoye, mentre in difesa trovano spazio Abankwah, Kabasele e Palma. Di seguito gli undici scelti dai due allenatori.
Parma-Udinese, le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabè, Sierra, Keita, Carboni; Romero, Tourè.
Allenatore: Alberto Gilardino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola, Karlström, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
Allenatore: Kosta Runjaic.
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