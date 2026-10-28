Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Parma-Udinese, gara della nona giornata di Serie A in programma allo stadio Tardini. Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1 e punta su Nicolò Zaniolo dal primo minuto, insieme a Jurgen Ekkelenkamp sulla trequarti alle spalle di Keinan Davis. Tra i pali c’è Maduka Okoye, mentre in difesa trovano spazio Abankwah, Kabasele e Palma. Di seguito gli undici scelti dai due allenatori.

Parma-Udinese, le formazioni ufficiali

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabè, Sierra, Keita, Carboni; Romero, Tourè.

Allenatore: Alberto Gilardino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola, Karlström, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Allenatore: Kosta Runjaic.