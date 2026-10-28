Parma-Udinese non è soltanto uno scontro diretto importante per la classifica, ma anche una sfida che negli ultimi anni ha regalato risultati interessanti. Le due squadre si affrontano oggi, mercoledì 28 ottobre, alle 18:30 allo stadio Ennio Tardini, con l'obiettivo di ritrovare punti e interrompere un periodo complicato.

Parma-Udinese, il bilancio dei precedenti

Quella in programma al Tardini sarà la 53ª sfida tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo vede 19 vittorie dell'Udinese, 11 pareggi e 22 successi del Parma. Un confronto equilibrato, con un leggero vantaggio per i ducali nel numero totale di vittorie.

Negli ultimi sei incontri di campionato, però, il percorso recente è favorevole ai bianconeri: l'Udinese ha perso soltanto una volta, ottenendo quattro vittorie e un pareggio nelle altre cinque partite. L'ultimo successo friulano al Tardini risale allo scorso novembre, quando la squadra si impose per 2-0.

La squadra di Runjaic cerca una svolta

I precedenti possono rappresentare uno stimolo, ma la situazione attuale impone soprattutto una risposta sul campo. L'Udinese arriva alla gara dopo una serie negativa che ha complicato la classifica e aumentato la pressione sull'allenatore Kosta Runjaic.

La priorità sarà limitare gli errori difensivi, un problema emerso con continuità nelle ultime giornate. I friulani hanno bisogno di maggiore attenzione e concretezza, senza rinunciare alla possibilità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

Parma-Udinese, punti pesanti in palio

Anche il Parma affronta la partita con la necessità di fare risultato. Le due formazioni sono appaiate a quattro punti e cercano una vittoria per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Il Tardini diventa quindi il teatro di uno scontro diretto che può incidere sul morale e sulle prospettive delle due squadre. Per l'Udinese, interrompere la serie di sconfitte sarebbe fondamentale per ritrovare fiducia e affrontare con uno spirito diverso i prossimi impegni di campionato.