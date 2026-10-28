L'Udinese si prepara a una partita fondamentale per il proprio campionato. Oggi, mercoledì 28 ottobre, i bianconeri affrontano il Parma allo stadio Ennio Tardini, con calcio d'inizio alle 18:30, nella nona giornata di Serie A. Dopo sei sconfitte consecutive, la squadra di Kosta Runjaic è chiamata a reagire per interrompere la serie negativa e ritrovare punti. La novità più attesa riguarda Nicolò Zaniolo, candidato a partire dal primo minuto sulla trequarti insieme a Jurgen Ekkelenkamp, alle spalle di Keinan Davis.

Udinese, Zaniolo verso una maglia da titolare

Il possibile ritorno dal primo minuto di Zaniolo è uno degli aspetti più interessanti in vista della sfida contro i ducali. Dopo il rientro in campo nella partita contro il Milan, l'attaccante potrebbe essere schierato dall'inizio per aumentare la pericolosità offensiva della squadra friulana.

L'idea di Runjaic è quella di affidarsi al 3-4-2-1, con Ekkelenkamp e Zaniolo a supporto di Davis. Il centravanti inglese sarà chiamato a dare peso all'attacco, mentre i due trequartisti dovranno provare a creare occasioni e garantire maggiore imprevedibilità negli ultimi metri.

Le assenze pesano sulla difesa bianconera

L'Udinese dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, soprattutto nel reparto arretrato. Solet e Alaba non dovrebbero essere a disposizione, mentre anche Bayo e Gueye figurano tra gli indisponibili nelle probabili formazioni.

Davanti a Okoye, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Abankwah, Kabasele e Palma. Sulle corsie esterne spazio a Vojvoda e Kamara, con Karlström e Miller candidati a occupare la zona centrale del campo. Proprio in mediana resta da seguire il confronto per una maglia da titolare, con Piotrowski che rappresenta un'alternativa.

Parma-Udinese, le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero. Allenatore: Gilardino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. Allenatore: Runjaic.