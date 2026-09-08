La sconfitta contro la Lazio ha lasciato amarezza nello spogliatoio dell'Udinese. I bianconeri hanno accarezzato la possibilità di conquistare almeno un punto, prima di subire la rimonta biancoceleste nel finale. Al termine della gara, Hassane Kamara ha affidato al canale YouTube ufficiale del club le sue considerazioni sulla prestazione e sulla gestione degli ultimi minuti.

Le parole di Kamara

L'esterno bianconero ha riconosciuto la superiorità della Lazio nella parte conclusiva della sfida, sottolineando anche le difficoltà create dai due infortuni e dalla stanchezza accumulata.

“È stata una partita difficile, abbiamo subito due infortuni, ma abbiamo perso giustamente. La Lazio ha spinto di più, noi ci siamo abbassati. Fa male ma dobbiamo imparare da questa partita.

Nel finale loro hanno spinto, noi abbiamo fatto troppi errori e ci siamo abbassati. Era difficile stare in partita stanchi come eravamo.

Io provo sempre a dare il massimo, oggi dopo i due gol torno sulla terra, devo continuare a spingere e basta”.