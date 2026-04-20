C'è un calciatore che è pronto per un ruolo importante all'interno del club bianconero, complici anche le ottime valutazioni che sono state fatte quando ha firmato con il club bianconero. Hassane Kamara ha un contratto che non è detto lo legherà all'Udinese anche nel corso della prossima stagione e di conseguenza ci si sta muovendo per trovare il prima possibile una soluzione di ottimo spessore. Il profilo che sta prendendo quota nel corso di queste settimane potrebbe arrivare da Udine o meglio fa già parte della squadra bianconera. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il nuovo profilo perfetto per la fascia della squadra del Friuli Venezia Giulia.

Il profilo perfetto per la fascia

Kamara Hassane

Al posto del calciatore ivoriano, ex Watford, la compagine della famiglia Pozzo potrebbe iniziare a dare spazio al giovane Arizala. L'esterno arrivato dopo un grandissimo Mondiale Under 20, ha voglia di mettersi in mostra con i colori bianconeri. La prossima sfida sarà contro i biancocelesti di Maurizio Sarri e c'è da capire se potrebbe essere già l'occasione giusta per vederlo all'opera. Non dimentichiamo che l'Udinese per assicurarselo ha battuto la concorrenza del Milan (tra le tante). Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il futuro di Zaniolo è scritto? Parla Franco Soldati <<<