Una sfida che ha visto l'Udinese soccombere nell'unico vero pericolo creato dal Parma di mister Carlos Cuesta. Una squadra che ha saputo approfittare nel migliore dei modi della disattenzione concessa dalla difesa avversaria. Adesso, però, è arrivato il momento di girare pagina e di conseguenza trovare un nuovo appiglio per queste ultime cinque partite visto che il risultato finale non è ancora stato ottenuto. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni messe a referto da Hassane Kamara alla fine della prova contro il Parma. Il difensore laterale ha affidato le sue riflessioni ai Social Network.

Le parole del difensore dell'Udinese

Isaksen e Kamara

Poche dichiarazioni, ma che fanno capire quanto questo team (l'Udinese di Kosta Runjaic) stia lavorando compatto verso il suo obiettivo finale. Kamara su Instagram ha commentato la prova in codesto modo: "Il perdente è quello che non si rialza, guardiamo avanti e grazie a tutti per il supporto". C'è voglia di prendersi una rivincita personale a partire dalla prossima sfida di campionato che sarà contro i biancocelesti di Maurizio Sarri il prossimo lunedì. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'Inter punta ad un bianconero: tutti i dettagli sull'accordo <<<