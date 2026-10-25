L'Udinese vuole reagire dopo l'ultima prestazione negativa e cerca risposte nella sfida contro il Milan. Prima del fischio d'inizio, Karlstrom ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando la necessità di lavorare con maggiore intensità e di restare uniti nei momenti complicati. Il centrocampista svedese ha ribadito la fiducia del gruppo in vista della partita.

Udinese, le parole di Karlstrom a DAZN

“Abbiamo parlato e ci siamo allenati. L'ultima partita non è stata accettabile, lo sappiamo. Oggi è una nuova sfida e penso che siamo pronti. Sono sicuro che faremo meglio. Nei momenti difficili devi lavorare più duramente e non parlare troppo, io provo a essere un esempio per gli altri. È importante essere insieme come gruppo. Siamo pronti per oggi”.