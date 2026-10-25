Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Milan. Per la sfida contro i rossoneri, Runjaic sceglie il 3-4-2-1 con Davis come riferimento offensivo, supportato da Chakvetadze ed Ekkelenkamp. Amorim risponde con il 4-4-2, affidandosi alla coppia d'attacco formata da Pulisic e Ramos. Ecco le scelte dei due allenatori e tutti i giocatori a disposizione.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. Allenatore: Runjaic.

Milan (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Ramos.

A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. Allenatore: Amorim.