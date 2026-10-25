L'Udinese è chiamata a reagire dopo un periodo complicato e la sfida contro il Milan rappresenta un'occasione importante per provare a invertire la rotta. Prima del fischio d'inizio, Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l'importanza di concentrarsi sul presente e di affrontare il momento con il massimo impegno. Il tecnico bianconero ha risposto anche a una domanda su Nicolò Zaniolo, pronto a dare il proprio contributo a gara in corso.

Le parole di Runjaic a DAZN

“Credo che dobbiamo continuare a lavorare forte e a concentrarci partita per partita. Dobbiamo accettare il momento e mettere quanto più impegno possibile, senza pensare a quello che è stato. Abbiamo avuto due stagioni molto solide e non siamo mai scesi sotto il dodicesimo posto. Non si tratta solo di me, io metto tutte le mie energie per cambiare la situazione. Sappiamo che va cambiata.

Zaniolo? È stato un inizio di stagione complicato, sappiamo che può aiutarci a partita in corso”.