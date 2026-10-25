Le parole di Runjaic a DAZN prima di Udinese-Milan: il tecnico bianconero chiede lavoro e impegno e parla anche di Zaniolo.

Riccardo Focolari
- Udine
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ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa

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L'Udinese è chiamata a reagire dopo un periodo complicato e la sfida contro il Milan rappresenta un'occasione importante per provare a invertire la rotta. Prima del fischio d'inizio, Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l'importanza di concentrarsi sul presente e di affrontare il momento con il massimo impegno. Il tecnico bianconero ha risposto anche a una domanda su Nicolò Zaniolo, pronto a dare il proprio contributo a gara in corso.

Le parole di Runjaic a DAZN

Credo che dobbiamo continuare a lavorare forte e a concentrarci partita per partita. Dobbiamo accettare il momento e mettere quanto più impegno possibile, senza pensare a quello che è stato. Abbiamo avuto due stagioni molto solide e non siamo mai scesi sotto il dodicesimo posto. Non si tratta solo di me, io metto tutte le mie energie per cambiare la situazione. Sappiamo che va cambiata.

Mister Kosta Runjaic

Zaniolo? È stato un inizio di stagione complicato, sappiamo che può aiutarci a partita in corso”.

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