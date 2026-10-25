L'Udinese non riesce a rialzarsi e cade in casa contro il Milan. Al Bluenergy Stadium i rossoneri si impongono per 2-0, trovando il vantaggio con Christian Pulisic nel primo tempo e chiudendo la partita nella ripresa con Omari Hutchinson. La squadra di Kosta Runjaic prova a reagire, ma fatica a rendersi pericolosa con continuità e non riesce a riaprire la gara. Per i friulani arriva un'altra battuta d'arresto in un momento complicato della stagione, mentre il Milan porta a casa tre punti preziosi.

Udinese-Milan, la cronaca della partita

Primo tempo: Pulisic sblocca il risultato

Il Milan parte con personalità e trova il vantaggio al 6'. Luka Modric sorprende la difesa bianconera con un lancio in profondità che raggiunge Christian Pulisic. L'attaccante statunitense si presenta davanti a Okoye e non sbaglia, portando gli ospiti sull'1-0.

L'Udinese cerca subito una reazione e prova a sfruttare soprattutto le iniziative sulle fasce. Kamara tenta la conclusione dalla distanza, mentre Vojvoda cerca di dare maggiore spinta alla manovra offensiva. Maignan, però, si fa trovare pronto e protegge il vantaggio rossonero.

La squadra di Ruben Amorim continua a gestire il possesso e prova ad approfittare degli spazi lasciati dai friulani. Pulisic si conferma tra i più pericolosi, partecipando alle principali iniziative offensive del Milan. L'Udinese, invece, fatica a trovare precisione negli ultimi metri e non riesce a costruire occasioni sufficientemente incisive per pareggiare. Il primo tempo si chiude con i rossoneri avanti di una rete.

Secondo tempo: Hutchinson firma il raddoppio

Nella ripresa Runjaic prova a cambiare l'inerzia della partita con alcuni aggiustamenti, cercando maggiore energia in mezzo al campo e più soluzioni in attacco. L'Udinese tenta di alzare il ritmo, ma il Milan si difende con ordine e continua a rendersi pericoloso quando trova spazio per ripartire.

Al 65' arriva il colpo che indirizza definitivamente la gara. Jashari prova la conclusione, Okoye respinge, ma sulla ribattuta si avventa Hutchinson, che trova il tempo giusto per firmare il 2-0. Una rete pesante per i bianconeri, costretti a inseguire con due gol di svantaggio.

Nel finale l'Udinese prova a riaprire la partita, ma la manovra offensiva non produce gli effetti sperati. Il Milan gestisce il risultato senza concedere occasioni decisive e accompagna la gara fino al triplice fischio.

Al Bluenergy Stadium termina 2-0 per il Milan. I rossoneri conquistano tre punti importanti, mentre per l'Udinese resta l'amarezza per una nuova sconfitta. La squadra di Runjaic sarà chiamata a reagire rapidamente per ritrovare risultati e fiducia nelle prossime partite.